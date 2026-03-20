Новороссийск планирует привлечь туристов из Китая

В Новороссийске развивают туристическую инфраструктуру для китайских туристов. Об этом сообщил Андрей Кравченко, подчеркнув, что в центре города установили новые указатели для ключевых достопримечательностей на русском, английском и китайском языках.

По итогам 2025 года Россию посетило более миллиона туристов из Китая, в Краснодарском крае туристический поток из Поднебесной составил порядка 154 тыс. человек. Новороссийск пока не пользуется особой популярностью среди китайцев, но местные власти планируют это изменить за счет развития соответствующей инфраструктуры.

Указатели на китайском языке появились на набережной, они охватывают ряд ключевых достопримечательностей Новороссийска: крейсер боевой славы «Михаил Кутузов», площадь Героев, памятник Основателям Новороссийска, памятник Брежневу, Малую Землю, «Передний край обороны Малой Земли» и памятник хамсе.

В управлении курортов и туризма «Ъ-Новороссийск» заявили, что в настоящее время подсчет количества иностранных туристов не ведется.

«Готовим базу для их приема и повышения этого показателя»,— подчеркнула начальник управления Лариса Григорьян.

София Моисеенко