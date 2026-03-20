В Воронеже педофилу дали 22 года за развращение 12 девочек и сексуальное насилие

Суд приговорил 31-летнего жителя Воронежской области к 22 годам колонии строгого режима за развращение 12 малолетних девочек по переписке и неоднократные преступления против половой неприкосновенности 9-летней пострадавшей. Об этом сообщили в региональном СУ СК 20 марта. Помимо основного наказания мужчине назначено последующее ограничение свободы на два года, он также лишен на 17 лет права работать с детьми и обязан выплатить 6,8 млн руб. компенсации потерпевшим.

Следствие установило, что подсудимый, находясь в Воронеже, переписывался в соцсети с маленькими девочками, от которых требовал присылать фото и видео интимного содержания. Такой же контент он отсылал в ответ. Помимо этого, с мая 2022-го по сентябрь 2023-го на территории Левобережного и Железнодорожного районов воронежец неоднократно посягал на половую неприкосновенность 9-летнего ребенка.

По данным СКР, мужчину признали виновным в совершении 13 преступлений по статьям:

насильственные действия сексуального характера в отношении двух и более лиц, не достигших 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 и ч. 5 ст. 132 УК РФ, до пожизненного лишения свободы);

изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, до 20 лет лишения свободы);

развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14 лет (ч. 2 ст. 135 УК РФ, до 8 лет лишения свободы).

«Ъ-Черноземье» ранее писал, что в сентябре прошлого года суд в Липецкой области приговорил ранее судимого мужчину к 24 годам лишения свободы в колонии особого режима за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Осужденного признали виновным по 35 эпизодам в отношении 34 детей.

Денис Данилов