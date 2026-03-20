В Израиле резервиста сил ПВО обвинили в передаче секретных сведений Ирану

В окружном суде Иерусалима предъявили обвинение резервисту вооруженных сил Израиля, служившему в подразделении войск противовоздушной обороны, которое отвечает за систему «Железный купол». Его обвиняют в продаже информации о средствах ПВО властям Ирана, сообщает The Times of Israel.

Правоохранительные органы взяли 26-летнего израильского гражданина Раза Коэна под стражу еще в начале военных действий против Ирана. По версии стороны обвинения, он в течение нескольких месяцев поддерживал связь с иранскими агентами разведки и передавал им секретную информацию о системе ПВО. Взамен он получил $1 тыс. в криптовалюте.

Как отмечается в совместном заявлении полиции и службы безопасности, обвиняемый знал, что сотрудничает с иранскими агентами, и подтвердил получение от них денег за выполнение заданий.

Согласно уголовному кодексу Израиля, за пособничество неприятелю во время войны предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения или смертной казни. Однако, как уточняется в публикации, предполагаемая деятельность обвиняемого имела место за несколько месяцев до начала военных действий против Ирана.

Как напоминало издание The Jerusalem Post, в январе 2025 года в окружном суде израильского города Хайфа возбудили уголовное дело против резервиста ЦАХАЛ Юрия Ильяспова и военнослужащего подразделения ПВО «Железный купол» Георгия Андреева по обвинению в связях с иранскими агентами.