Экс-глава Верховного суда Адыгеи не смог оспорить в кассации изъятие активов

В Краснодаре Четвертый кассационный суд признал законным обращение в доход РФ имущества Аслана Трахова, бывшего председателя Верховного суда Адыгеи и его родственников, сообщает пресс-служба суда. Иск Генпрокуратуры был рассмотрен Октябрьским райсудом Краснодара и удовлетворен в полном объеме 20 января текущего года, в казну отошли активы стоимостью около 5,4 млрд руб.

Аслан Трахов

Фото: Верховный Суд Республики Адыгея

В частности, в пользу РФ изъяты 469 участков, 176 нежилых зданий и помещений коммерческого назначения, 8 особняков и 9 квартир в Краснодаре и Майкопе. Также в доход РФ с ответчиков взыскано 3 млрд руб., полученных от реализации принадлежавшего им имущества.

Ответчиками по делу привлекаются 42 физических лица, в том числе Аслан Трахов, его сын Рустем Трахов, бывший председатель Прикубанского райсуда Краснодара, и предприниматель Аслан Курузов, отец жены Рустема Трахова. Суд согласился с доводами прокуратуры о том, что ответчики длительное время использовали судейские полномочия для незаконного обогащения. Приобретенное имущество оформлялось на подставных лиц.

Процесс в Октябрьском суде Краснодара — уже второй подход надзора к активам клана Траховых-Курузовых. В сентябре 2025 года Волжский горсуд Волгоградской области изъял у семьи и доверенных лиц имущество на 13 млрд руб.

Анна Перова, Краснодар