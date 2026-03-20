«Уральские авиалинии» выплатят дивиденды 50 тыс. руб. на акцию

Совет директоров авиакомпании «Уральские авиалинии» принял решение о выплате дивидендов за год в размере 50 тыс. руб. на акцию. Соответствующее решение размещено на сервере раскрытия корпоративной информации.

«Рекомендовать акционерам: выплатить дивиденды в размере 50 000 рублей на акцию»,— говорится в сообщении. Дивиденды должны выплатить до 19 мая.

В прошлом году компания начислила дивиденды в размере 43 тыс. руб. на акцию по итогам 2024 года. Общая их сумма составила 37 млн руб.

Анна Капустина