Никто не захотел ремонтировать Хакасский краеведческий музей за 833 млн рублей

Конкурс по выбору подрядчика для реконструкции Хакасского национального краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова признали несостоявшимся. Такое решение приняли из-за отсутствия заявок на участие, говорится на портале госзакупок. Объявление о проведении конкурса опубликовано 10 марта, сбор заявок на участие закрыт 19 марта.

Начальная цена контракта составляла 833,4 млн руб. За эту сумму подрядчику предстояло провести инженерные изыскания, разработать рабочую документацию и выполнить работы по реконструкции трехэтажного здания площадью 28,1 тыс. кв. м. В частности, проектом предусмотрены ремонт помещений, а также реконструкция инженерных систем (электроэнергии, теплоснабжения, водоотведения, вентиляции, сигнализации и пр.), монтаж автоматической системы пожаротушения и видеонаблюдения. Помимо этого, исполнителю контракта необходимо оснастить зал и сцены системой звукоусиления, предусмотреть применение микрофонного парка, включающего 20 беспроводных микрофонов, внедрить систему механизации сцены.

Работы необходимо выполнить в три этапа до 1 декабря 2028 года. В качестве источника финансирования указаны федеральный и региональный бюджеты.

Хакасский национальный краеведческий музей был основан в 1929 году. До 2015 года музей располагался на первом этаже жилого дома, после чего переехал в новое отдельное здание. Музейный комплекс имеет круглую форму, диаметр комплекса равен 130 м, всего в нем девять модульных блоков: экспозиции, административные помещения, детский музейный центр, фондохранилища. Кроме этого, в здании расположен концертный зал на 600 мест и конференц-зал на 150 мест. В настоящее время археологический фонд музея насчитывает более 20 тыс. предметов.

