Свищев стал кандидатом на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев подтвердил участие в выборах на пост президента Ассоциации лыжных видов спорта России. Об этом он заявил «РИА Новости».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Это выборная позиция. Выбирать будут президенты федераций лыжных видов спорта. Сейчас вопрос про ассоциацию. Я имею отношение к лыжам, потому что являюсь вице-президентом федерации фристайла. У нас несколько кандидатов, в том числе я. Будет принято коллегиальное решение»,— приводит агентство слова господина Свищева. По его словам, выборы пройдут в начале следующей недели.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что скоро покинет свою должность из-за планируемого объединения федераций лыжных видов спорта в единую структуру. По словам министра спорта России Михаила Дегтярева, новый орган должен возглавить человек «с политическим, предпринимательским бэкграундом и с сильными управленческими компетенциями».

