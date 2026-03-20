МИД РФ призвал Израиль расследовать обстоятельства атаки на съемочную группу RT
МИД России выразил протест послу Израиля в Москве Одеду Йосефу из-за ракетной атаки Израиля на юге Ливана, в результате которой пострадали журналисты RT.
«Указано на необходимость проведения тщательного расследования обстоятельств случившегося и недопущения подобной практики в будущем»,— сообщил российский МИД.
Ведомство отметило, что во время беседы с послом «основное внимание было уделено сохраняющейся напряженной военно-политической обстановке в ближневосточном регионе».
Корреспондент RT Стив Суини и оператор Али Рида Сбейти были ранены 19 марта. Как сообщал МИД РФ, удар пришелся на площадку, где не было военных объектов, а на одежде сотрудников телеканала были надписи «пресса». Ведомство назвало произошедшее целенаправленной атакой. Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало расследовать случившееся и привлечь виновных к ответственности.