МИД РФ призвал Израиль расследовать обстоятельства атаки на съемочную группу RT

МИД России выразил протест послу Израиля в Москве Одеду Йосефу из-за ракетной атаки Израиля на юге Ливана, в результате которой пострадали журналисты RT.

«Указано на необходимость проведения тщательного расследования обстоятельств случившегося и недопущения подобной практики в будущем»,— сообщил российский МИД.

Ведомство отметило, что во время беседы с послом «основное внимание было уделено сохраняющейся напряженной военно-политической обстановке в ближневосточном регионе».

Корреспондент RT Стив Суини и оператор Али Рида Сбейти были ранены 19 марта. Как сообщал МИД РФ, удар пришелся на площадку, где не было военных объектов, а на одежде сотрудников телеканала были надписи «пресса». Ведомство назвало произошедшее целенаправленной атакой. Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало расследовать случившееся и привлечь виновных к ответственности.

