ФНС банкротит компанию, не достроившую дома в Челябинской и Курганской областях

Арбитражный суд Челябинской области принял заявление о банкротстве ООО «Ин-строй», которое не завершило строительство более сотни частных домов в двух регионах. Заявление направила Межрайонная инспекция ФНС №4 по Республике Башкортостан из-за долга 4,3 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Налоговая инспекция просит включить во вторую очередь реестра требований 2,5 млн руб. задолженности по страховым взносам, в третью очередь —1,8 млн долга по налогам с пени 638,7 млн руб. и штрафом 25,4 тыс. Первое заседание по делу о банкротстве «Ин-строй» назначено на 16 апреля.

ООО «Ин-строй» (до 2019 года называлось ООО «Челябделторг») было создано в 2017 году в Копейске. В 2023 году сменило адрес регистрации на Челябинск. Владельцем и руководителем «Ин-строя» указан Егор Чеузов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», компания занималась строительством частных домов в микрорайоне «Яркое небо» в Сосновском округе Челябинской области, а также возводила жилье в рамках проекта «Русская мечта» в Курганской области. Большинство покупателей, заключивших договоры с застройщиком в 2023-2024 годах, так и не получили готовые дома.

В конце 2024 года СУ СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело по признакам мошенничества (ст. 159 УК РФ). Аналогичное дело расследовали курганские следователи. В январе этого года УФСБ России по Курганской области задержало двух представителей компании «Ин-строй». Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Кроме того, фигурантами этого дела стали бывший генеральный директор АО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация» Сергей Ботов и начальник отдела по работе с созаемщиками организации.