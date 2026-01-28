Мечта обернулась недостроями

Бывший генеральный директор АО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация» Сергей Ботов, начальник отдела по работе с созаемщиками организации, а также два сотрудника челябинской строительной компании «Ин-строй» стали подозреваемыми по уголовному делу о мошенничестве при возведении частных домов в Кетовском округе. По версии следствия, сообщники склонили местного жителя приобрести землю с недостроенным домом, зная, что объект не будет завершен. Всего в деле, расследуемом с июля прошлого года, фигурируют 20 недостроенных домов, покупатели которых являются участниками регионального проекта «Русская мечта». Еще одно дело о мошенничестве было возбуждено в Челябинской области, где компания «Ин-строй» не построила 140 домов.



Сотрудники УФСБ России по Курганской области задержали бывшего генерального директора АО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация» (КИЖК, принадлежит правительству региона) Сергея Ботова, начальника отдела по работе с созаемщиками корпорации и двух сотрудников челябинской строительной компании «Ин-строй». Их подозревают в мошенничестве при возведении частных домов (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает Следственный комитет России.

На сотрудников АО «КИЖК» и «Ин-строя» следствие вышло во время расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в июле 2025 года. По данным СК, с 2023 года застройщик заключал договоры с жителями Курганской области на строительство 20 индивидуальных жилых домов в селах Колесниково и Большое Чаусово Кетовского округа. Зауральцы оплатили услуги в полном объеме, но до сих пор не получили жилье. К возведению большинства объектов застройщик даже не приступил.

Следствие полагает, что в марте 2025 года сотрудники Курганской ипотечно-жилищной корпорации вместе с представителями «Ин-строя» склонили местного жителя к покупке земельного участка с недостроем за 2,5 млн руб. При этом застройщик имел финансовые проблемы и не собирался завершать строительство объекта.

«Более того, подписывая с клиентом договор купли-продажи, директор корпорации достоверно знал, что право собственности на земельный участок у возглавляемой им организации отсутствует, а сделка изначально носит фиктивный характер»,— сообщает региональное управление СКР.

В отношении четырех подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Задержали всех фигурантов, кроме начальника отдела по работе с созаемщиками АО «КИЖК». Дома и на работе у подозреваемых прошли обыски. Следователи изъяли у них телефоны, компьютеры, электронные носители информации и документы.

АО «Микрокредитная компания „Курганская ипотечно-жилищная корпорация“» зарегистрировано в 1999 году в Кургане. Организация занимается ипотечным кредитованием, предоставлением займов, сопровождением сделок с недвижимостью и поддержкой граждан в покупке жилья. 100% акций корпорации принадлежат Курганской области в лице департамента имущественных и земельных отношений региона. Генеральным директором КИЖК является Андрей Борисов. Сергей Ботов занимал эту должность с июня 2022 года по декабрь 2025-го.

Большинство зауральцев, заключивших договоры с «Ин-строем», являлись участниками регионального проекта «Русская мечта», инициированного правительством Курганской области. По этой программе любой желающий может без торгов приобрести земельный участок площадью от 0,5 до 1 га в ряде населенных пунктов для строительства частного дома. АО «КИЖК» предоставляет участникам проекта субсидию в размере от 700 тыс. до 1 млн руб. на покупку жилья.

В Курганской области расследуется не единственное уголовное дело, в котором фигурирует челябинская компания «Ин-строй» из-за невыполненных обязательств по строительству. Еще в декабре 2024 года управление СКР по Челябинской области возбудило дело по признакам мошенничества. По данным следствия, подрядные организации ООО «Ин-строй», «Инжиринг-строй» и «Строительные инновации» задерживают строительство около 140 частных домов в микрорайоне «Ясное небо» в Сосновском округе.

Работы идут на 12 участках общей площадью 12,9 тыс. кв. м возле поселка Садовый и озера Большой Кременкуль на территории Кременкульского сельского поселения. Землю в 2022 году на аукционе от ДОМ.РФ выкупило ООО «Ин-строй» за 4,5 млн руб.

Следствие сообщало, что договоры на строительство жители Челябинской области заключили еще в 2023–2024 годах и оплатили услугу, в том числе с привлечением ипотечных кредитов. Но к маю 2025 года на участке были возведены только два демонстрационных дома. Застройщик неоднократно переносил сроки окончания строительства, а покупатели вынуждены снимать жилье. Глава СКР Александр Бастрыкин трижды требовал доклад по этому делу.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ин-строй» (до 2019 года называлось ООО «Челябделторг») было создано в 2017 году в Копейске. В 2023 году сменило адрес регистрации на Челябинск. Владельцем и руководителем «Ин-строя» указан Егор Чеузов. Выручка компании от продаж в 2024 году составила 159,2 млн руб., чистая прибыль — 734 тыс. руб.

В декабре 2025 года на прямой линии губернатор Челябинской области Алексей Текслер комментировал ситуацию со срывом строительства микрорайона «Ясное небо». Он заявил, что застройщик работал в формате финансовой пирамиды: брал деньги с клиентов, частично строил дома и инвестировал полученные средства в другие проекты. По словам главы региона, руководитель «Ин-строй» был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело. В том же месяце СКР заявил, что дело о мошенничестве находится на завершающем этапе следствия и в ближайшее время будет передано в суд.

Ольга Воробьева