Кремль призвал Украину прекратить «энергетический шантаж» других стран

Украина должна прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру и отказаться от «энергетического шантажа» других стран, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, согласилась бы Россия на энергетическое перемирие с Украиной.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

«Киевский режим должен без каких-либо условий прекратить эти безрассудные действия, он также должен без каких-либо условий прекратить энергетический шантаж других стран, в том числе и стран-членов Евросоюза»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

27 января нефтепровод «Дружба» был поврежден в результате боевых действий между Россией и Украиной. Украинская сторона сообщила, что в числе прочего пострадали насосные станции и системы электроснабжения «Дружбы», а возобновление поставок неоднократно переносилось. Венгрия и Словакия, получающие нефть из России по этому маршруту, утверждают, что все повреждения уже устранены, а отказ Украины это признать политически мотивирован.

Лусине Баласян