Яйца подорожали в Ставропольском крае за год на 11%

В Ставропольском крае за год куриные яйца подорожали с 105 до 117 руб. за десяток, а пастеризованное молоко — с 97 до 103 руб. за литр. Стоимость базовых продуктов с приближением Пасхи изменилась неравномерно. Северо-Кавказстат предоставил «Ъ-Кавказ» данные мониторинга потребительских цен на Ставрополье, сравнив показатели марта 2025 и 2026 годов.

Наибольший рост продемонстрировали куриные яйца — с 105 руб. за десяток в марте 2025 года до 117 руб. к середине марта 2026 года (+11%). В пасхальный апрель 2025 года цена составляла 99 руб.

Пастеризованное молоко жирностью 2,5–3,2% подорожало за год с 97 до 103 руб. за литр. В апреле 2025 года цена молока составила 100 руб. В марте 2025 года ультрапастеризованное молоко аналогичной жирности показало минимальные колебания — со 132 руб. за литр цена снизилась до 129 руб. в апреле. В период с 11 по 16 марта 2026 года стоимость продукта выросла до 131 руб.

Пшеничная мука незначительно подорожала за год с 60 до 64 руб. за килограмм. В апреле 2025 года стоимость составляла 59 руб. Сливочное масло практически сохранило цену на уровне около 1,2 тыс. руб. за килограмм с небольшими колебаниями.

Константин Соловьев