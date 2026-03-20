Путин назначил новых послов России в Гане, Зимбабве и Малави

Президент России Владимир Путин назначил новых российских послов в Гане, Зимбабве и Малави. Соответствующие указы опубликованы на сайте правовых актов.

Послом в Гане стал Андрей Ордаш. До 3 марта он занимал пост временного поверенного в делах России в Польше. До господина Ордаша послом РФ в Гане был Сергей Бердников, который совмещал этот пост с позицией главы дипмиссии в Либерии.

Теперь господина Бердникова назначили на пост российского посла в Зимбабве и по совместительству в Малави. Ранее эту позицию занимал Николай Красильников.