Путин назначил послом России в Польше Георгия Михно

Президент России Владимир Путин назначил Георгия Михно послом России в Польше. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.

В 2014–2025 годы послом РФ в Польше был Сергей Андреев. В декабре 2025-го он был назначен на должность посла в Словакии.

Георгий Михно был начальником отдела департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ, также занимал пост заместителя постпреда РФ при международных организациях в Вене. После возглавил департамент по вопросам новых вызовов и угроз МИД России.