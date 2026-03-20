Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку автозапчастей с 1 сентября

Минпромторг России подготовил проект постановления правительства, который предполагает поэтапное введение обязательной маркировки автозапчастей с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве объяснили поправки высокой доли нелегального рынка автозапчастей в России. Из-за этого покупателям продают некачественную и небезопасную продукцию, растет количество нарушений в автомобильной отрасли, связанных с ввозом контрафакта и несоблюдением требований к безопасности, утверждают в ведомстве.

Первый этап, который предлагается начать в сентябре, подразумевает введение обязательной регистрации в информационной системе маркировки. С 1 декабря 2026 года начнется обязательная маркировка и представление в систему сведений о вводе в оборот, с 1 декабря 2027-го — представление в систему сведений об обороте и выводе товаров из оборота. Механизмы маркировки уже протестировали во время эксперимента, который проходит в России с 25 февраля 2025 года по 31 августа 2026 года, сообщили в Минпромторге.