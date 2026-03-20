В Минобороны заявили о переходе пяти населенных пунктов под контроль ВС РФ

Минобороны РФ отчиталось о переходе за неделю под контроль российских вооруженных сил одного населенного пункта в Сумской области и четырех — в ДНР.

Как сообщили в ведомстве, населенный пункт Сопычь в Сумской области заняли подразделения группировки войск «Север». Группировка «Запад» взяла под контроль поселок Александровка в ДНР. Под контроль группировки войск «Южная» перешли донецкие села Каленики и Федоровка Вторая. Группировка «Центр» заняла село Павловка в ДНР.

В Минобороны добавили, что за минувшую неделю ВС РФ нанесли по Украине массированный и шесть групповых ударов. Поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, которые, по заявлению оборонного ведомства, используют ВСУ. Также атакованы места производства, хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также пункты дислокации украинских и иностранных военнослужащих, заявили в ведомстве.