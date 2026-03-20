«Возрождение российского бренда начнется с выпуска Geely Monjaro»

Автомобильный бренд Volga 19 марта официально анонсировал свою первую модель, которой станет кроссовер с индексом K50. Собственно, пресс-служба марки подтвердила то, что и так было известно. Возрождение российского бренда начнется с выпуска хорошо нам всем знакомого Geely Monjaro, но под другим именем.

Судя по опубликованным фотографиям, отличия во внешности минимальны: это форма радиаторной решетки с вертикальными ламелями, ну и, конечно же, логотип. Объявлено, что продажи в России стартуют летом 2026 года.

Выгоды от этого проекта вроде бы очевидны всем, кто к нему в той или иной степени причастен. Компания Geely, спрятавшись за российский бренд, может обезопасить себя от вторичных санкций со стороны западных стран. Конвейер автомобильного завода в Нижнем Новгороде, опустевший после того, как с него ушла продукция Volkswagen и Skoda, снова заработает. А наши граждане смогут покупать очень хороший автомобиль, надо надеяться, за вменяемые деньги.

Geely Monjaro последние несколько лет — настоящий бестселлер российского рынка. Причем машин, ввезенных по параллельному импорту, было чуть ли не втрое больше, чем продавалось у официальных дилеров. В этом году утильсбор на Geely Monjaro, двигатель которого развивает 238 л.с., составляет порядка 1 млн руб., что делает покупку модели напрямую в Китае экономически невыгодной.

Кто-то сегодня скажет, что не такого ждали от возрождения многими любимого отечественного бренда. Но их можно переадресовать к другому событию, тоже случившемуся на этой неделе. 17 марта исполнилось ровно 90 лет, когда там же, на берегах Волги начался выпуск ГАЗ-М1, знаменитой «Эмки». Первоначально это была точная копия модели Ford. Но со временем этот автомобиль во что только не превращался: и в пикап, и в кабриолет, и в вездеход, и даже в трехостную модель. А после войны ее заменил автомобиль «Победа», в конструкции которой, если и можно было найти какие-то следы Ford, невооруженному глазу они не были заметны.

Дмитрий Гронский