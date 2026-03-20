Le Monde раскрыла местоположение французского авианосца

Авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль» обнаружили с помощью фитнес-приложения, следует из расследования Le Monde.

Авианосец «Шарль де Голль»

Фото: Costas Baltas / Pool / Reuters Авианосец «Шарль де Голль»

13 марта офицер французского флота вышел на пробежку прямо на палубе корабля. Он зафиксировал тренировку с помощью приложения Strava. Поскольку военный пользовался открытым профилем, его местоположение начало отображаться в сети в реальном времени. По координатам офицера журналисты смогли определить местоположение авианосной группы. «Шарль де Голль» располагается в восточной части Средиземного моря, к северо-западу от Кипра.

Французский генштаб признал, что такое поведение членов экипажа «не соответствует действующим инструкциям». О присутствии авианосца в регионе уже было известно, но точные координаты корабля не раскрывались. После начала конфликта на Ближнем Востоке президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился перебросить авианосную группу ближе к зоне напряженности.

Алексей Тарханов, Париж