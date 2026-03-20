Аграрии Приангарья получат 1,6 млрд рублей господдержки

Сельхозтоваропроизводители Иркутской области получат более 1,6 млрд руб. господдержки. Из этой суммы 532,4 млн руб. будут выделены из федерального бюджета, а 1,1 млрд руб. — из областного, сообщает правительство региона.

Аграрии получат первую часть средств в размере 881 млн руб. до 1 мая 2026 года, еще 270,5 млн — до 1 июня. Оставшуюся сумму — в течение года.

Деньги предоставят на поддержку малых форм хозяйствования, пищевой промышленности и кадровой политики, развитие животноводства и растениеводства, техническую модернизацию.

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2025 году на поддержку сельхозтоваропроизводителей Приангарья было выделено 3,1 млрд руб.

Александра Стрелкова