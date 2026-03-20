В Уфе два дня подряд фиксировалось повышенное загрязнение воздуха

17 и 18 марта уровень загрязнения воздуха в Уфе оценивался как высокий, говорится в отчете Башгидрометцентра.

Наблюдательные посты несколько раз фиксировали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Например, днем 17 марта содержание кумола в воздухе отклонилось от нормы в 2,9 раза, следующим утром — в 1,8 раза, а вечером среды — в 2,5 раза. Замеры проводились на границах жилых кварталов в Черниковке и промзоны.

Также выявлено превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота и сероводорода.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в воскресенье содержание кумола в воздухе над Черниковкой в 4,5 раза превысило норму. По данным Башгидрометцентра, до вечера 21 марта сохранятся погодные условия, неблагоприятные для чистоты атмосферы.

Идэль Гумеров