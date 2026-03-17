В Уфе содержание загрязняющего вещества в 4,5 раза превысило норму

Утром 15 марта содержание кумола (изопропилбензола) в воздухе в центре Уфы в 4,5 раза превысило предельно допустимую концентрацию. Отклонение от нормы выявил пункт наблюдения за загрязнением атмосферы на улице Мажита Гафури.

В этот же день тот же пост обнаружил превышение содержания ксилолов в 1,9 раза и этилбензола в 3,2 раза.

Отклонение концентраций этих загрязняющих веществ от предельно допустимых концентраций позволило Башгидрометцентру сделать вывод о высоком загрязнении атмосферы.

До вечера 17 марта в городах и селах Башкирии ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

Идэль Гумеров