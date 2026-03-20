В Приморье построят складской комплекс для маркетплейсов за 5 млрд рублей

В Приморье построят многофункциональный складской комплекс площадью более 89 тыс. кв. м для сдачи в аренду маркетплейсам и ритейлерам. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Проект реализует компания «Логопарк Приморье» — резидент территории опережающего развития (ТОР) «Приморье» по соглашению с КРДВ. В строительство комплекса инвестируют 5,3 млрд руб., его создание будет проходить в семь очередей с 2026 по 2031 год.

Комплекс будет включать капитальные здания и сооружения с разными функциональными назначениями. Они будут предназначены для размещения логистических и распределительных центров, а также товарных запасов промышленных, торговых и интернет-компаний.

«Арендаторам будут доступны долгосрочная и краткосрочная аренда складских и офисных помещений, услуги охраны и управления объектами, сопровождение въезда»,— рассказал гендиректор «Логопарк Приморья» Оганес Акопян. Проект обеспечен налоговыми льготами и административными преференциями, которые компания получает в статусе резидента ТОР.

По словам директора КРДВ Приморье Алексея Дунаева, создание нового комплекса «даст мультипликативный эффект для сопутствующих отраслей экономики, включая сферу услуг и торговли». Корпорация окажет проекту необходимую поддержку и предоставит максимально эффективные инструменты, отметил он.