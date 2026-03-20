Два цеха в промзоне ЛНР повреждены при ударе беспилотников

ВСУ атаковали беспилотниками промышленную зону в Алчевске, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, повреждены два цеха. В одном из производственных помещений произошел пожар. Под удар также попала территория, прилегающая к металлургическому заводу.

Атака произошла утром 20 марта. Сотрудников эвакуировали, пострадавших нет. Специалисты МЧС ликвидировали возгорание. Речь идет о предприятии, выпускающем продукцию «только для мирных целей», утверждает господин Пасечник.

Продолжается оценка и устранение последствий, написал глава ЛНР в Telegram-канале.