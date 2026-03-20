Премиум-туризм переехал из Африки в Азию

Эксклюзивные туры подорожали на 15%. Ситуация на Ближнем Востоке меняет вектор поездок россиян, а вот отмен пока нет, выяснил “Ъ FM”. Африку все чаще заменяет Азия. При этом заметно растет интерес к экспедициям на Дальний Восток.

Погулять по Москве с Алексеем Кортневым, сходить на спектакль в компании Евгения Стычкина, увидеть водопады Игуасу с Ириной Хакамадой, пройтись по парижским музеям с хранителем Эрмитажа, искать китов на Дальнем Востоке вместе с океанологами. Короткие программы на пару часов в черте города стоят от 50 тыс. руб. с человека в зависимости от звездного состава. А экспедиция на Дальний Восток обойдется вдвое дороже африканского сафари — в среднем 2 млн руб., не включая авиаперелет. Авторские программы трансформируются под запрос туриста: клиенты хотят не просто впечатлений, а экспертной оценки, говорит президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов:

«Рынок небольшой, по нашим прикидкам не более 120-150 тыс. человек. У них есть запрос на осмысленность, режиссуру поездки: поплавать с китами на Шантарских островах, поехать в Испанию, посмотреть на звездное небо из обсерватории — эта идея кажется многим привлекательной.

Российский сегмент подрастает отчасти за счет людей, которым запрещен выезд, и отчасти потому, что доступнее становятся прежде недостижимые места, например, плато Путорана и Анабар».

Экспедиционные туры в этом сезоне подорожали в среднем на 15%, говорят собеседники “Ъ FM”. Авиаперелет в Латинскую Америку бизнес-классом стоит уже как сам круиз на Галапагосы. Москва — Кито — Москва в конце мая с двумя пересадками обойдется от 1 млн руб. с человека. Серьезно подняли цены и европейские отели, что особенно заметно при падающем рубле.

Ситуация на Ближнем Востоке ударила и по экскурсионным маршрутам региона. Только в Иран из России было порядка двадцати авторских туров, и многие уже были забронированы. Военный конфликт затронул также африканское направление, отмечает коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус:

«На африканском направлении отмен пока не так много. Туры туда экспедиционные, приключенческие планируют за полгода, а иногда и дольше. Дубай и близлежащие аэропорты всегда были удобным хабом. Сейчас путешественники ищут, как иначе добраться до места. Допустим, через Турцию можно долететь в Эфиопию — там тоже не очень спокойная обстановка, но это одна из опций. Можно добраться и через страны Центральной Азии.

Прямо сейчас цены, конечно, пошли вверх. Мы надеемся, что в ближайшие три-четыре месяца они нормализуются, и путешественники начнут активнее бронировать».

Африканские экспедиционные туры в среднем стоят от $10 тыс. (около 86 тыс. руб.) с человека. Билеты на континент в пакет не входят. Вместо сафари и поездок к племенам Кении и Анголы некоторые выбирают Азию или Курилы. Но на внутренних направлениях тоже есть негативная динамика, замечает генеральный директор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов:

«В этом году билеты на Дальний Восток, включая плоский тариф, появились только в феврале, хотя обычно это происходит в ноябре-декабре. И это тоже повлияло на спрос. На самом деле, туры в основном проходят только на наших достаточно уставших советских научных судах. Но в эксклюзивных предложениях на Дальнем Востоке появилось премиальное судно, которое будет совершать круизы в течение всего летнего сезона вплоть до острова Врангеля.

Еще одно путешествие, котором можно рассмотреть, — тур вдоль Курильской гряды от Петропавловска-Камчатского до Корсакова. Вы увидите десятки островов, высадитесь на них, посмотрите на вулканы, гейзеры, морских животных».

Цены на экспедиционный круиз по Курилам стартуют от 1,5 млн руб. К острову Врангеля, который называют «родильным домом» белых медведей, — от 2,5 млн. В зависимости от типа каюты цена доходит до 5 млн руб. с человека за двухнедельный тур.

Аэлита Курмукова