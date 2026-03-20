Памятник Владимиру Ленину в центре Барнаула отремонтируют к 17 апреля

В Барнауле приступили к ремонту памятника Владимиру Ленину, установленного на пл. Советов перед зданием правительства Алтайского края. По данным официального сайта краевой столицы, победителем соответствующего аукциона стало ООО «Интерстрой» (Москва).

По данным портала госзакупок, начальная цена была установлена в размере 2,1 млн руб. Победитель, который не назван в протоколе подведения торгов, предложил 1,8 млн руб. «Подрядной организации предстоит провести демонтаж скульптуры и гранитных блоков, а также плит постамента»,— сообщил председатель муниципального комитета по культуре Валерий Паршков.

Согласно аукционной документации, бронзовая скульптура работы Исаака Бродского была установлена в 1967 году. Ее высота составляет 5,5 м. Памятник имеет статус объекта культурного наследия.

Ремонт должен быть закончен к 17 апреля.

Валерий Лавский