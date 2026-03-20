Зарубежные СМИ: Как Дания готовилась к войне с США за Гренландию?

Дания готовилась к полноценной войне: солдаты королевства привезли на остров взрывчатку и пакеты крови, пишут СМИ со ссылкой на источники. По данным телеканала DR, подготовка к возможному вторжению США ускорилась в январе, после угроз Дональда Трампа. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

В Белом доме допускали и покупку острова, а СМИ писали о его возможном захвате. Сообщалось, что на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп договорился о будущем соглашении по Гренландии, но детали сделки стороны не уточнили. Параллельно власти Дании перебрасывали на остров войска и под видом учений готовились к худшему сценарию.

Власти Дании стали опасаться притязаний Трампа на Гренландию с начала 2025-го, вскоре после его избрания на второй срок, сообщает DR со ссылкой на источники в датском правительстве. Копенгаген добивался поддержки европейских союзников и вел непубличные переговоры с Францией и Германией.

По словам собеседников, страна не собиралась просто так склоняться перед военным превосходством США, хотя и пыталась избежать эскалации конфликта с Вашингтоном. Все изменилось в начале января, когда американские войска захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Операция в Каракасе заставила серьезно отнестись ко всем сценариям по Гренландии, утверждают собеседники телеканала.

Почти сразу датские войска перебросили на остров передовой отряд. Солдаты привезли с собой взрывчатку, которой можно было бы уничтожить аэропорты в городах Нуук и Кангерлуссуак. Это помешало бы высадке американских войск, пишет DR.

Королевство допускало боевые действия и на самом острове, для чего отправило в Гренландию множество пакетов крови из медицинских банков страны. Позже в регион прибыли элитные солдаты егерского корпуса, а также войска из Норвегии, Франции, Швеции и Германии. Параллельно в Северную Атлантику выдвинулись датские истребители и французский корабль. Внешне операцию представили как учения под названием «Арктическая выносливость». Но для обычных военных учений кровь и взрывчатку с собой не берут, рассказали телеканалу чиновники из минобороны Дании.

Подготовку к вторжению США подтвердили источники BBC в Копенгагене. О ней было известно лишь небольшому числу людей в правительстве из соображений безопасности.

Франция и Германия очень опасались угроз Трампа в отношении Гренландии, поэтому поддержали военные планы Дании, рассказали европейские чиновники Financial Times. Если бы Вашингтон попытался применить силу, королевство такими действиями могло бы повысить цену захвата острова.

Официально власти Дании не прокомментировали новости о подготовке к войне с США, отмечает Newsweek. Госдепартамент США в ответ на запрос издания сослался на американского посла в Дании Кеннета Хоури. Дипломат отметил, что Гренландия и Арктика по-прежнему важны для национальной безопасности страны. А Вашингтон рассчитывает на продолжение сотрудничества с правительством Дании и Гренландии, пишет Newsweek.