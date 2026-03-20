ФСБ предотвратила попытку взорвать автомобиль чиновника ДНР

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в отношении представителя администрации Донецкой народной республики (ДНР). В ведомстве утверждают, что подозреваемый в покушении — гражданин России 1973 года рождения — был завербован украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным ведомства, злоумышленник забрал компоненты самодельного взрывного устройства из тайника. Он пытался воспользоваться ими, чтобы подорвать автомобиль одного из чиновников. Его задержали при попытке реализовать теракт. Как сообщили в ФСБ, у подозреваемого изъяли взрывное устройство на основе гексогена массой 3,5 кг, электродетонатор и пульт дистанционного управления.

Возбуждено уголовное дело о покушении на совершение террористического акта (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205) и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (п. «в», ч. 3 ст. 222.1). Задержанный признал вину. Следствие выясняет, кто помогал ему организовать теракт.