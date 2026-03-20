Определились четвертьфинальные пары Лиги Европы и Лиги конференций
19 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. По итогам встреч определились четвертьфинальные пары второго по силе еврокубкового турнира.
Были сформированы следующие пары:
- «Брага» (Португалия) — «Бетис» (Испания);
- «Фрайбург» (Германия) — «Сельта» (Испания);
- «Порту» (Португалия) — «Ноттингем» (Англия);
- «Болонья» (Италия) — «Астон Вилла» (Англия).
Первые матчи пройдут 9 апреля. Ответные игры состоятся 16 апреля. Финал пройдет 20 мая в Стамбуле.
Также стали известны четвертьфиналисты Лиги конференций — третьего по силе еврокубка:
- «Шахтер» (Украина) — АЗ (Нидерланды);
- «Кристал Пэлас» (Англия) — «Фиорентина» (Италия);
- «Райо Вальекано» (Испания) — АЕК (Греция);
- «Майнц» (Германия) — «Страсбур» (Франция).
Матчи также состоятся 9 и 16 апреля. Решающая встреча пройдет 27 мая в Лейпциге.