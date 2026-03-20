Теннисистка Андреева вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Майами

Россиянка Мирра Андреева пробилась в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Майами. Она обыграла американку Маккартни Кесслер.

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

Теннисистки провели на корте 1 час 58 минут. Матч завершился со счетом 6:1, 6:7 (3:7), 6:1. В рейтинге WTA Мирра Андреева занимает 10-е место, Маккартни Кесслер располагается на 51-й строке.

В следующем раунде россиянка встретится с 32-й ракеткой мира чешкой Марией Боузковой. Ранее теннисистки встречались на корте трижды, все матчи завершились победой Андреевой.

Турнир в Майами, общий призовой фонд которого составляет более $9,4 млн, завершится 28 марта. Его действующей победительницей является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

Таисия Орлова