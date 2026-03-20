Индустриальный парк «Флагман» получит 2,5 млрд рублей из федерального бюджета

Омский «Флагман» стал единственным сибирским технопарком, который получит федеральные средства на развитие по распоряжению правительства РФ от 18 марта. Документ опубликован на сайте кабмина.

В общей сложности правительство выделит 46,5 млрд руб. В том числе на «Флагман» — около 2,5 млрд руб. в 2027—2028 годах.

«Субсидии позволят управляющим компаниям парков частично возместить затраты на проектирование, строительство или модернизацию объектов промышленной и инженерной инфраструктуры»,— говорится в сообщении.

«Флагман» находится под управлением ГК «Титан». Его специализацией является химическая и нефтехимическая промышленность. По данным омского губернатора Виталия Хоценко, общий объем инвестиций в парк составит 48 млрд руб.

