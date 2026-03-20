Экс-чиновнику в Семенове дали девять лет колонии за взятку в 30 тысяч рублей

Бывший начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации Семеновского округа Андрей Доброхотов приговорен к девяти годам колонии строгого режима за вымогательство взятки в 30 тыс. руб. (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Также ему назначен штраф в размере 1,2 млн руб., сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, в 2024 году подсудимый вымогал деньги у представителя строительной компании, которая не смогла завершить благоустройство сквера в Семенове, за то, чтобы не включать ее в реестр недобросовестных поставщиков.

Приговор в законную силу не вступил. Добавим, по предъявленной статье предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

Галина Шамберина