Начальник управления благоустройства в Семенове пойдет под суд по делу о взятке

Завершено расследование уголовного дела против начальника управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации Семеновского городского округа. Его будут судить по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенной с вымогательством), сообщили в СУ СКР по Нижегородской области 15 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Чиновника задержали и арестовали в феврале, обвинив в получении 30 тыс. руб. от строительной организации, которая сорвала срок исполнения контракта по благоустройству сквера. Как полагает следствие, за взятку фигурант обещал не инициировать внесение организации в реестр недобросовестных поставщиков.

Вину чиновник не признал.

Галина Шамберина