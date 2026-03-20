Трамп пошутил про Перл-Харбор на встрече с премьер-министром Японии

Во время первой встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаити президент США Дональд Трамп пошутил про атаку на Перл-Харбор. Об этом пишут The New York Times (NYT), CNBC и другие СМИ.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент США Дональд Трамп

На совместной пресс-конференции Санаэ Такаити и Дональда Трампа один из японских журналистов задал американскому президенту вопрос: «Почему вы не сообщили союзникам США в Европе, Азии и Японии о планах войны, перед тем как атаковать Иран?» На это господин Трамп заявил, что американские власти «хотели сделать это неожиданно». «Кто знает о неожиданности больше, чем Япония? Почему вы не рассказали мне о Перл-Харборе?» — добавил президент США.

Как передает The Guardian, после этого вопроса господина Трампа в зале «стих смех», а госпожа Такаити «заерзала на стуле».

Япония атаковала военно-морскую базу США в Перл-Харборе 7 декабря 1941 года. После этого Америка вступила во Вторую мировую войну.

Яна Рождественская