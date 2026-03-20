Ножевые ранения у жителя Ленобласти пытались выдать за падение на штырь

Полиции сообщили о падении мужчины на штырь у подъезда жилого дома в поселке Бегуницы в Ленинградской области. Затем выяснилось, что дело в не случайном инциденте.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ, вызов о происшествии поступил вечером 19 марта. Правоохранители усомнились, что пострадавший получил травмы именно при падении на штырь. Поэтому в отдел доставили находившихся на месте происшествия трех человек: 31-летнего ранее судимого мужчину и двух его ровесниц-подруг. У одной из женщин есть криминальное прошлое.

Полицейские изъяли три ножа с места происшествия. Позже сотрудники ведомства получили телефонограмму о госпитализации 32-летнего жителя деревни Зимитицы, он попал в больницу в тяжелом состоянии с проникающим ножевым ранением грудной клетки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Татьяна Титаева