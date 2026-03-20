В Казани улицу Камиля Валиева переименуют в улицу Академика Валиева
В Кировском районе Казани переименуют улицу Камиля Валиева. Она будет называться улицей Академика Валиева, сообщает пресс-служба мэрии.
Фото: Пресс-служба мэрии Казани
Улица названа в честь советского физика, академика Камиля Валиева и расположена вблизи улиц Геннадия Паушкина и Петра Пономарева.
Изменения будут внесены в адресный план и реестр наименований улиц. Соответствующее постановление подписано исполкомом города.
Ранее сообщалось, что в Авиастроительном районе появится десять новых улиц, а в Вахитовском районе — три.