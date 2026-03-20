В Кировском районе Казани переименуют улицу Камиля Валиева. Она будет называться улицей Академика Валиева, сообщает пресс-служба мэрии.

В Казани улицу Камиля Валиева переименуют в улицу Академика Валиева

В Казани улицу Камиля Валиева переименуют в улицу Академика Валиева

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Улица названа в честь советского физика, академика Камиля Валиева и расположена вблизи улиц Геннадия Паушкина и Петра Пономарева.

Изменения будут внесены в адресный план и реестр наименований улиц. Соответствующее постановление подписано исполкомом города.

Ранее сообщалось, что в Авиастроительном районе появится десять новых улиц, а в Вахитовском районе — три.

Анна Кайдалова