В Авиастроительном районе Казани появятся 10 новых улиц
Десяти вновь формируемым улицам в Авиастроительном районе Казани присвоены названия. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.
Фото: Пресс-служба мэрии Казани
Появятся следующие улицы: Ал Чия, Антоновки, Алтын Алма, Изобильная, Кара Миляш, Шоколадницы, Плодородная, Медуницы, Морозовки и Татлы Жимеш.
Скоро их внесут в реестр названий улиц, на новых зданиях установят таблички. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.