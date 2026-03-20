В Авиастроительном районе Казани появятся 10 новых улиц

Десяти вновь формируемым улицам в Авиастроительном районе Казани присвоены названия. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Появятся следующие улицы: Ал Чия, Антоновки, Алтын Алма, Изобильная, Кара Миляш, Шоколадницы, Плодородная, Медуницы, Морозовки и Татлы Жимеш.

Скоро их внесут в реестр названий улиц, на новых зданиях установят таблички. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.

Анна Кайдалова