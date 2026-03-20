Суд над экс-мэром Сургута Андреем Филатовым состоится 8 апреля

Городской суд Сургута назначил дату заседания по уголовному делу бывшего главы города Андрея Филатова, который обвиняется в 13 эпизодах коммерческого подкупа по ч. 8 ст. 204 УК РФ, сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Его начнут судить 8 апреля.

Андрей Филатов

Фото: Telegram-канал Андрея Филатова Андрей Филатов

По версии следствия, Андрей Филатов с июня 2023 года по ноябрь 2024 года, будучи в составе организованной группы, выполнял управленческие функции в коммерческих организациях Нижневартовска (ХМАО-Югра). Тогда же от подрядчиков он якобы получил около 6 млн руб. в качестве взятки за заключение договоров подряда, утверждение исполнительной документации и беспрепятственную приемку работ в сфере обслуживания многоквартирных домов. Всего в деле фигурируют пять человек.

Ирина Пичурина