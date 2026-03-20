Директор центра «ТАУ» Римма Бякова стала министром образования Удмуртии

Экс-руководитель Агентства инвестиционного развития Удмуртии, директор образовательного центра для одаренных детей «ТАУ» Римма Бякова возглавила министерство образования республики. Об этом в Max сообщил глава региона Александр Бречалов.

«У Риммы Римовны хороший опыт — она прошла серьезную школу госуправления в министерстве экономики республики, Агентстве инвестиционного развития. Под ее руководством центр одаренных детей “ТАУ” вышел на федеральный уровень, стал партнером “Артека”»,— написал господин Бречалов.

Напомним, Римма Бякова находилась в должности руководителя Агенства инвестиционного развития республики в 2016-2017 годах. В 2011-2016 годах она являлась замминистра экономики региона. «ТАУ» госпожа Бякова возглавила в 2020 году. Она родилась в Чите. Ей 53 года.

В должности министра образования и науки Удмуртии госпожа Бякова сменила Светлану Болотникову, которая занимала этот пост с 2017 года. Она подала в отставку по собственному желанию.