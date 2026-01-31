Глава Удмуртии подписал указ об отставке главы минобрнауки Светланы Болотниковой

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ об отставке министра образования и науки республики Светланы Болотниковой 30 января. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт правительства Удмуртии Фото: Сайт правительства Удмуртии

«Сегодня провела последний рабочий день в министерстве образования <...> Подвела итоги. За восемь лет сделано немало. Мне не стыдно ни за один день на посту министра»,— написала госпожа Болотникова во «ВКонтакте».

Об отставке Светланы Болотниковой по собственному желанию «Ъ-Удмуртия» написал 23 января. И. о. министра стала ее заместитель Елена Бусыгина.

Светлана Болотникова возглавила министерство образования и науки Удмуртии в октябре 2017 года. С 1995-го по 2017 годы она работала в Сарапульском педагогическом колледже, где прошла путь от преподавателя математики до директора учреждения. Руководителем учебного заведения госпожа Болотникова стала в 2011 году.