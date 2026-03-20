Ким Чен Ын проехал на танке вместе с дочерью

Лидер КНДР Ким Чен Ын прокатился на танке вместе с дочерью Ким Чжу Э во время посещения военных учений. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Кадры были сняты 19 марта, когда Ким Чен Ын посетил 60-ю учебную базу корпуса столичной обороны Корейской народной армии (КНА). На фотографиях он сидит на корпусе танка, а рядом с ним в боевой машине находится его дочь. На танке установлен флаг КНДР.

Во время визита на учебную базу Ким Чен Ын наблюдал за тактическими учениями пехотных и танковых подразделений по совместному наступлению, указали в ЦТАК. В учениях приняли участие подразделения спецназа, танковая рота кавалерийского полка и бронетанковые подразделения оперативной резервной группировки Генштаба.