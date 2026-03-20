Суд на Урале продлил арест обвиняемой в хищении средств для Универсиады

Ленинский районный суд Екатеринбурга до 30 апреля продлил содержание под стражей Елене Гуляевой, которая обвиняется в хищении средств, предназначенных для проведения Всемирной летней Универсиады-2023, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Следствие установило, что с 5 мая по 21 декабря 2022 года Гуляева похитила деньги на создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Похищенная сумма оценивается как особо крупная.

В 2024 году суд в Екатеринбурге приговорил директора Института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгения Шурманова к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн руб. Его признали виновным в двух эпизодах мошенничества. По версии следствия, подсудимый похитил более 15 млн руб. из средств, выделяемых на Универсиаду.

Напомним, после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине в 2022 году проведение Универсиады в Екатеринбурге было отложено, а исполнительная дирекция соревнований была уволена в полном составе. Тогда власти Свердловской области приняли решение провести Международный фестиваль университетского спорта.

Ирина Пичурина