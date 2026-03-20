Гендиректор ИТ-холдинга Т1 Харитонов рассказал о работе с рисками при запуске новых технологических проектов

Гендиректор ИТ-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов на главной сессии «T1 Форума» в Зарядье рассказал о работе с рисками при принятии решений в запуске новых проектов. Ключевой вопрос сессии, на которой выступал господин Харитонов, был: с помощью чего в ИТ и смежных областях достигается успех — техно-авантюры или техно-расчета.

Дмитрий Харитонов провел параллели между прорывными идеями индустрии информационных технологий и авантюризмом. «Иногда, чтобы реально заработало, нужно рискнуть, нужно сделать первый шаг, — сказал он. — Когда одни, наверное, как вы думаете, крутят у виска, другие берут и делают этот самый шаг, и создают то самое наше будущее».

Господин Харитонов привел в пример, среди прочих, работу инженеров, создавших процессоры «Байкал» и «Эльбрус», программистов, разработавших Astra Linux. «Наверное, самая большая техно-авантюра в моей жизни — это заставить разрозненные технологии работать, как единое целое, сделать их популярными, массовыми и масштабируемыми», — добавил он.

Отвечая на главный вопрос сессии, господин Харитонов отметил, что «главное — это смелость»: «Смелость адаптироваться к изменениям. Смелость попробовать что-то новое. И это склоняет меня ближе в сторону техно-авантюры».

Другие спикеры сессии — Павел Бокша (MTTEX, Московский транспорт), Андрей Давидюк (Моторика), Илья Сивцев («Группа Астра»), Илья Семериков (Физический институт им. П.Н. Лебедева), Дмитрий Марков (VisionLabs) — сошлись во мнении, что одно без другого — авантюра или расчет — в их работе не существует.