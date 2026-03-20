«Оптимального решения не найдено»

Дмитрий Дризе — об угрозе нового кризиса в ЕС

Иран, нефть и Украина: страны Европейского союза вновь вынуждены корректировать повестку очередного саммита. Венгрия блокирует кредит для Киева, президент США Дональд Трамп, в свою очередь, грозит последствиями за отказ поддержать кампанию на Ближнем Востоке. Французский лидер Эмманюэль Макрон призвал враждующие стороны «одуматься» и начать переговоры. При этом страны сообщества пока не видят угрозы перебоев с топливом. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что ЕС рискует столкнуться с новым внутренним кризисом.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Евросоюз вынужден в который раз подряд откладывать на неопределенный срок вопросы дальнейшего развития и обсуждать неотложные дела. В повестке очередного саммита два вопроса — ситуация на Украине и поведение главного союзника, который продолжает удивлять неприятными сюрпризами. В обоих случаях прогресс минимальный.

Виктор Орбан продолжает блокировать кредит для Киева в €90 млрд, а также 20-й пакет антироссийских санкций. Премьер-министр Венгрии требует немедленно отремонтировать нефтепровод «Дружба», однако президент Украины Владимир Зеленский под разными предлогами делать это отказывается. Оба лидера испытывают друг к другу большую личную неприязнь и уже давно перешли на личности. Договоренности вроде бы достигнуты, однако по факту «Дружба» по-прежнему не работает. Во время онлайн-выступления Зеленского Орбан вышел размять ноги.

Теперь главное — Дональд Трамп требует помощи в разблокировании Ормузского пролива. Левые европейские правительства в большинстве своем отказываются помогать колониалистам и сионистам. Франция было направила на Ближний Восток свой единственный авианосец «Шарль де Голль», однако до места он так и не добрался. Глава Белого дома дал понять, что более в поддержке не нуждается, однако сделает из произошедшего соответствующие выводы.

У многих стран-членов ЕС возникли по этому поводу опасения. В частности, речь идет о пограничных с Россией государствах, которые, случись чего, рискуют остаться без должной защиты. Как бы то ни было, оптимального решения пока что не найдено. Воевать партнеры категорически не желают.

Дональд Трамп тем временем ответил на вопрос японского журналиста, прозвучавший как упрек, о том, почему Америка не информировала своих соратников о планах напасть на Иран. Президент Соединенных Штатов ответил в своем стиле: хотел сделать коллегам сюрприз, обрадовать их, да и Токио не предупреждал Вашингтон о нападении на Перл-Харбор.

Пикантность ситуации состояла в том, что пассаж был озвучен в присутствии Санаэ Такаити, которая прибыла в США с официальным визитом. Судя по выражению лица премьер-министра Японии, она пока что не привыкла к специфическому юмору главы Белого дома.

Собственно, вывод один и тот же. Цивилизованный мир продолжает занимать страусиную позицию. Расчет на то, что, может быть, проблемы как-нибудь решатся сами собой.

Несмотря на все разногласия, по-прежнему есть надежда спрятаться за широкой спиной старшего брата. Однако последний грозит разорвать родственные узы, не нравится ему нынешний порядок вещей. Верить в это толерантным европейцам и другим союзникам США категорически не хочется, но, видимо, придется. Слишком уж стремительно рушится действующий миропорядок.

Дмитрий Дризе

