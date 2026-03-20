Петербуржцам пообещали небольшое потепление в конце недели

Следующий с запада барический гребень сформирует в Санкт-Петербурге более ясную погоду, чем накануне. Однако в первой половине дня еще возможны местами очаги туманов и слабая морось, написал в Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В регионе 20 марта будет облачно, но с прояснениями во второй половине дня. Температура воздуха днем дойдет в Петербурге до +7…+9 градусов. Ветер западный со скоростью 1–6 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу же ожидается потепление до +9…+11 градусов днем.

