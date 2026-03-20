Новосибирский холдинг «НИРУМ» запустил ЗПИФ кредитных портфелей

Новосибирская компания «НИРУМ» стала основным пайщиком нового комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «НИРУМ Капитал». Об этом «Ъ-Сибирь» рассказали в ИК «Юнисервис Капитал».

«Созданная структура позволяет контролировать полный цикл работы с проблемной задолженностью — от выкупа портфелей до взыскания, что напрямую влияет на эффективность и, как следствие, на доходность инвесторов»,— отметили в ИК.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «НИРУМ» было создано в сентябре 2025 года Тимофеем Коуровым. В холдинг входят ПКО «Защита онлайн» (действует с февраля 2019 года) и разработчик программного обеспечения ООО «Декодика». В 2024 году выручка ПКО «Защита онлайн» составила 2,37 млрд руб., чистая прибыль — 113 млн руб.

