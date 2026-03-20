Израиль и США атаковали Иран. День двадцать первый

Иран выпустил пять ракетных залпов по территории Израиля. Как передают израильские СМИ, основной удар пришелся по северной части страны. США ускорили переброску еще нескольких тысяч военнослужащих на территорию Ближнего Востока. В ОАЭ арестовали членов группировки, имеющей связи с Ираном и ливанским движением «Хезболла». Президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция готова сопровождать суда в Ормузском проливе в целях безопасности. Как развивались события в зоне ближневосточного конфликта — в трансляции «Ъ».

9:38. Взрывы слышны в небе над Тель-Авивом, передает корреспондент «РИА Новости».

9:34. Иран продолжает производство ракет и не испытывает никакого дефицита даже во время войны с США и Израилем — КСИР.

9:30. На нефтеперерабатывающем заводе Эль-Ахмади в Кувейте начался пожар после ударов БПЛА — The Times Kuwait.

Столбы дыма над нефтяным объектом в Фуджейре, ОАЭ

Фото: Altaf Qadri / AP Столбы дыма над нефтяным объектом в Фуджейре, ОАЭ

9:23. КСИР: иранские военные нанесли поражение военной базе США Аль-Дафра в ОАЭ.

9:19. Завершение конфликта на Ближнем Востоке зависит от политической воли США — генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

9:13. Иран выпустил пять ракетных залпов по территории Израиля, передает иранская гостелерадиокомпания (IRIB).

9:11. В Саудовской Аравии цены на нефть могут превысить $180 за баррель, если перебои поставок из-за военной операции США и Израиля против Ирана продлятся до апреля текущего года — The Wall Street Journal.

9:04. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предложил построить трубопроводы для транспортировки нефти и газа с Ближнего Востока через Аравийский полуостров в израильские порты, чтобы избежать угроз со стороны Ирана в Ормузском проливе и Персидском заливе.

9:01. Франция и государства-партнеры готовы сопровождать суда в Ормузском проливе в целях безопасности — президент страны Эмманюэль Макрон.

8:58. NBC: США ускорили переброску еще нескольких тысяч морских пехотинцев и моряков на Ближний Восток.

8:56. В ОАЭ задержали членов группировки, имеющей связи с Ираном и ливанским движением «Хезболла».

8:54. МИД РФ призвал США и Израиль отказаться от военной авантюры на Ближнем Востоке. В министерстве заявили, что Россия готова участвовать в урегулировании конфликта.

8:45. Агрессия США против Ирана и убийство иранского верховного лидера Али Хаменеи являются новым подходом к международным конфликтам, который разрушит мировые правовые системы — президент Ирана Масуд Пезешкиан.

8:42. Из-за удара Ирана по промышленному комплексу Рас-Лаффан QatarEnergy ожидает потерю около $20 млрд за год — глава компании и министр энергетики Саад аль-Кааби.

8:38. Главы стран Евросоюза призвали ввести мораторий на удары по энергетическим и водным объектам на Ближнем Востоке. Как они утверждают, из-за разрушения объектов выросли цены на энергоносители.