Предприниматель стала фигуранткой дела после гибели работницы в Североморске

Женщина-разнорабочий погибла в Североморске в результате падения с 4–5 этажа. Обвинение в нарушении правил безопасности предъявили индивидуальному предпринимателю, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). По информации ведомства, предприниматель вечером 8 октября 2025 года дала задание погибшей провести высотные работы на фасаде дома 17 по улице Сафонова.

Контроль за выполнением требований техники безопасности и охраны труда со стороны обвиняемой отсутствовал. Сотрудница сорвалась с высоты 4–5 этажа и скончалась от телесных повреждений. По факту происшествия назначен комплекс экспертиз, проводятся следственные действия для уточнения обстоятельств трагедии.

Татьяна Титаева