Удмуртия вошла в топ-15 регионов РФ по перспективности трудоустройства весной

Удмуртия заняла 13-е место в рейтинге регионов РФ по перспективности трудоустройства в первом квартале, сообщили в hh.ru. Аналитики указывают, что республика демонстрирует устойчивость и сбалансированность ситуации с занятостью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По их данным, регион отличает комфортное для соискателей соотношение доходов и расходов: медианная зарплата в 69 тыс. руб. в несколько раз превышает прожиточный минимум в 16,9 тыс. руб.

«Низкий уровень безработицы (1,4%) и ориентация большинства жителей на работу внутри региона подчеркивают его привлекательность и стабильность, при этом только 8,2% соискателей рассматривают возможность переезда ради новой работы»,— говорится в сообщении.

В первой тройке — Татарстан, Башкортостан и Амурская область. Санкт-Петербург и Москва заняла 8-е и 11-е места соответственно.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что средняя зарплата в Удмуртии до вычета НДФЛ в декабре составила 101,9 тыс. руб. Это на 14,6% выше, чем годом ранее. Реальная зарплата за указанный период выросла на 7,8%.