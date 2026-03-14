Среднедушевые доходы жителей Удмуртии увеличились почти на 19% за год

Среднедушевые денежные доходы жителей Удмуртии в 2025 году составили 56,7 тыс. руб. в месяц, что на 18,7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Удмуртстат.

Речь идет в целом о зарплатах, доходах от предпринимательской деятельности, соцвыплатах, дивидендах и прочих денежных поступлениях. Этот объем делится на среднегодовую численностью населения и на 12 месяцев.

Напомним, по данным Удмуртстата, средняя зарплата в Удмуртии до вычета НДФЛ в декабре составила 101,9 тыс. руб. Это на 14,6% выше, чем годом ранее. Реальная зарплата за указанный период выросла на 7,8%.