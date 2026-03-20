В ДТП под Уссурийском с 25 машинами пострадал один человек

На федеральной трассе А-370 под Уссурийском произошло массовое ДТП с 25 автомобилями. Пострадал один человек, погибших нет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По данным региональной прокуратуры, ДТП произошло на 679-м км автомобильной дороги Хабаровск — Владивосток. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований к содержанию дорог, своевременность и качество обработки дорожного покрытия противогололедными материалами, а также соответствие его состояния установленным нормам.

Движение по направлению из Владивостока закрыто, однако затруднено, сообщили «РИА Новости» в ФКУ ДСД «Дальний Восток». Для обогрева людей на месте работает подвижный пункт обогрева МЧС России.